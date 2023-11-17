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Карраскаль: не играл в ЦСКА по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе

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Полузащитник Хорхе Карраскаль рассказал о причинах перехода из ЦСКА в «Динамо».
Карраскаль: не играл в ЦСКА по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе
  • РИА Новости

«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом Мединой. Поэтому мы и приняли решение уйти.

Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем! Они понимали, что я недоволен своим положением в команде. Хотел сменить обстановку», — приводит слова Карраскаля «Чемпионат.com».

27 августа игрок подписал контракт с московским клубом до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 47 матчах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее агент Карраскаля рассказал об адаптации своего клиента.

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