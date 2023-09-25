Агент Карраскаля: Личка даёт Хорхе почувствовать, что он важен для «Динамо»
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«Хорхе очень счастлив в «Динамо», тренер Марцел Личка отлично его принял и даёт ему возможность почувствовать, что он важен. Не сомневаюсь, что Карраскаль продолжит расти, он очень талантлив», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».
27 августа игрок подписал контракт с московским клубом до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.
Напомним, что Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 47 матчах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
Ранее гендиректор «Динамо» ответил на слухи, что Карраскаль любит посещать ночные клубы.