Агент Карраскаля: Личка даёт Хорхе почувствовать, что он важен для «Динамо»

Пабло Боселли, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, рассказал об адаптации своего клиента.

«Хорхе очень счастлив в «Динамо», тренер Марцел Личка отлично его принял и даёт ему возможность почувствовать, что он важен. Не сомневаюсь, что Карраскаль продолжит расти, он очень талантлив», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

27 августа игрок подписал контракт с московским клубом до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 47 матчах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее гендиректор «Динамо» ответил на слухи, что Карраскаль любит посещать ночные клубы.