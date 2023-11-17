Роднина: не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику
- РИА Новости
«Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?! Мы работаем на благо страны!» — приводит слова Родниной Sport24.
Накануне Татьяна Тарасова заявила, что не чувствует работу спортсменов в Государственной думе РФ.
Ранее Роднина отреагировала на то, что МОК рекомендовал НОК не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.