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Роднина: не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина не видит ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику.
Роднина: не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику
  • РИА Новости

«Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?! Мы работаем на благо страны!» — приводит слова Родниной Sport24.

Накануне Татьяна Тарасова заявила, что не чувствует работу спортсменов в Государственной думе РФ.

Ранее Роднина отреагировала на то, что МОК рекомендовал НОК не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

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