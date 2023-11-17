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Матыцин: спорт должен оставаться мостом дружбы между народами

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с Министром физической культуры и спорта Корейской Народно-Демократической Республики Ким Иль Гуком.
Матыцин: спорт должен оставаться мостом дружбы между народами
  • РИА Новости

Матыцин отметил важность дальнейшего укрепления спортивных связей.

«Наши дружеские и партнёрские отношения реализуются на основе договоренностей между лидерами наших стран – Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Государственных дел Корейско-Народной Демократической Республики Ким Чен Ына. Спорт играет объединяющую роль и должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления», — заявил министр.

Министрами спорта двух стран был подписан спортивный план мероприятий по 12 зимним и летним видам спорта. В основном это взаимодействие между спортивными федерациями, участие в соревнованиях — корейских спортсменов пригласили к участию в мультиспортивном турнире «Игры будущего», Играх БРИКС.

Ранее Матыцин прокомментировал проведение в России турнира Игры Будущего, Игр БРИКС и Игр дружбы в 2024 году.

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