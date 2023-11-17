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Сёмин назвал «Краснодар» главным прорывом в первом круге РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин назвал команду-открытие по итогам первого круга нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Главный прорыв в первом круге этого сезона — это «Краснодар». Они никогда не были на первом месте в чемпионате после первого круга. Турнирная таблица определяет всю работу клуба, тренерского штаба, игроков», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.

11 ноября «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:1.

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов подвёл итоги первого круга РПЛ.  

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