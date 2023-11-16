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«Чемпионат»: «Локомотиву» интересны Йович и Понграчич

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Столичный «Локомотив» интересуется форвардом «Милана» Лукой Йовичем и защитником «Лечче» Марином Понграчичем.
«Чемпионат»: «Локомотиву» интересны Йович и Понграчич
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

Представители железнодорожников запрашивали информацию об условиях перехода игроков, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что после получения информации клуб взял время на размышление.

Йович летом перешёл в «Милан» на правах свободного агента и провёл за клуб семь матчей, не отметившись результативными действиями. Понграчич был выкуплен «Лечче» у «Вольфсбурга» после аренды. За клуб он провёл 14 матчей.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, рассчитывает ли на защитника Роберта Ренана в этом сезоне.

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