«Чемпионат»: «Локомотиву» интересны Йович и Понграчич

Столичный «Локомотив» интересуется форвардом «Милана» Лукой Йовичем и защитником «Лечче» Марином Понграчичем.

Представители железнодорожников запрашивали информацию об условиях перехода игроков, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что после получения информации клуб взял время на размышление.

Йович летом перешёл в «Милан» на правах свободного агента и провёл за клуб семь матчей, не отметившись результативными действиями. Понграчич был выкуплен «Лечче» у «Вольфсбурга» после аренды. За клуб он провёл 14 матчей.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, рассчитывает ли на защитника Роберта Ренана в этом сезоне.