Поединок между Усиком и Фьюри официально пройдёт в Эр-Рияде в феврале 2024 года
- Gettyimages.ru
- © Justin Setterfield
Об этом сообщили на пресс-конференции турнира Ring on Fire в Лондоне.
Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Ранее сообщалось, что российский боец Магомед Анкалаев проведёт реванш с Джонни Уокером зимой 2024 года.