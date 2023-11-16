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Флоренци делал ставки на азартные игры, а не на футбольные матчи

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Защитник «Милана» Алессандро Флоренци признался на допросе, что делал ставки на азартные игры у нелегального букмекера и никогда не ставил на футбольные матчи.
Флоренци делал ставки на азартные игры, а не на футбольные матчи
  • Gettyimages.ru
  • © Donato Fasano

«Флоренци разъяснил свою позицию и подтвердил абсолютную чуждость любого типа ставок на футбол. Он также признал, что играл на незаконных платформах», — цитирует адвоката футболиста журналист Никола Скира. 

17 октября Итальянская федерация футбола дисквалифицировала игрока «Ювентуса» Николо Фаджоли на семь месяцев. Также он должен на протяжении полугода проходить лечение от игровой зависимости, принять участие по меньшей мере в десяти публичных встречах в центрах лечения лудомании и выплатить штраф в размере €12,5 тыс.

Ранее итальянский «Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба и сборной Италии Николо Фаджоли, несмотря на отстранение игрока от футбола на семь месяцев за ставки.

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