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«Ювентус» продлил контракт с дисквалифицированным за ставки футболистом Фаджоли

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Итальянский «Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба и сборной Италии Николо Фаджоли, несмотря на отстранение игрока от футбола на семь месяцев за ставки.
«Ювентус» продлил контракт с дисквалифицированным за ставки футболистом Фаджоли
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

«Мы подтверждаем то, о чём уже сообщили несколько недель назад: мы поддерживаем Николо Фаджоли. Продление контракта как раз соответствует этому. Николо — очень важный для нас игрок, его технические качества и тактический интеллект известны всем», — цитирует спортивного директора Кристиано Джунтоли официальный сайт клуба.

17 октября Итальянская федерация футбола объявила о дисквалификации 22-летнего итальянца на семь месяцев. Также Фаджоли должен на протяжении полугода проходить лечение от игровой зависимости, принять участие по меньшей мере в десяти публичных встречах в центрах лечения лудомании и выплатить штраф в размере €12,5 тыс.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах и не отметился голами. 

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

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