Проект резолюции об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 21 ноября

Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Олимпийское перемирие направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей на Играх. МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», — говорится в сообщении на официальном сайте комитета.

Проект резолюции об олимпийском перемирии в Париже в 2024 году будет официально представлен правительством Франции совместно с МОК, Международным паралимпийским комитетом (IPC) и организационным комитетом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал проведение в России турнира Игры Будущего, Игр БРИКС и Игр дружбы в 2024 году.