В Госдуме предложили урегулировать использование иностранного ПО для киберспорта

Использование иностранного программного обеспечения для киберспорта может быть урегулировано законодательно.

«Программное обеспечение иностранных компьютерных игр для технологических видов спорта могут разрешить в режиме открытой лицензии», — сообщается в Telegram-канале ГД по спорту.

Отмечается, что открытая лицензия должна исключить угрозу запрета использования таких игр на российских соревнованиях.

По словам депутата ГД Амира Хамитова, для компьютерных игр правообладатели разрабатывают лицензионные соглашения, в которых установлен запрет на использование игры в целях извлечения прибыли через ставки, а также запрет на спонсорство соревнований букмекерами.

«Коллеги предлагают установить режим свободного использования видеоигр. Свободное использование может быть без вознаграждения — в образовательных целях и с вознаграждением — если возникает прибыль», — добавил Хамитов.

Вознаграждение за ставки или проведение соревнований может выплачиваться букмекерами и организаторами турниров в Публично-правовую компанию, а правообладатели же получают право на вознаграждения.

Ранее руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал о процессе создания пяти виртуальных персонажей и талисмана турнира, которые были представлены на международной выставке-форуме «Россия».