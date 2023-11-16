Стоктон поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего в президенты США

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон поддержал кандидата в президенты США Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

«Роберт Ф. Кеннеди-младший был послан на эту планету именно в эту определённую точку во времени. Никогда ещё мы не были так разобщены как нация и не испытывали такого недоверия к нашему правительству, а также не сталкивались с такой безрассудной некомпетентностью и разрушительной политикой наших лидеров», — цитирует Стоктона The Salt Lake City Tribune.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший является независимым кандидатом на президентских выборах 2024 года. Он племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

Стоктон всю свою баскетбольную карьеру с 1984-го по 2003 год провёл в команде «Юта Джаз». Становился олимпийским чемпионом в 1992-м и 1996-м годах, а также вошёл в историю НБА как рекордсмен по передачам (15 806) и перехватам (3265).

Ранее нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче НБА с «Миннесота Тимбервулвз».