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Стоктон поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего в президенты США

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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон поддержал кандидата в президенты США Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.
Стоктон поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего в президенты США
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Nwachukwu

«Роберт Ф. Кеннеди-младший был послан на эту планету именно в эту определённую точку во времени. Никогда ещё мы не были так разобщены как нация и не испытывали такого недоверия к нашему правительству, а также не сталкивались с такой безрассудной некомпетентностью и разрушительной политикой наших лидеров», — цитирует Стоктона The Salt Lake City Tribune.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший является независимым кандидатом на президентских выборах 2024 года. Он племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. 

Стоктон всю свою баскетбольную карьеру с 1984-го по 2003 год провёл в команде «Юта Джаз». Становился олимпийским чемпионом в 1992-м и 1996-м годах, а также вошёл в историю НБА как рекордсмен по передачам (15 806) и перехватам (3265).

Ранее нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче НБА с «Миннесота Тимбервулвз».

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