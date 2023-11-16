РИА Новости: фигуристка Медведева рассекла голову на этапе юниорского Гран-при
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Спортсменка упала с поддержки во второй половине программы и получила рассечение головы, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что пара самостоятельно завершила выступление, несмотря на плохое самочувствие партнёрши. После короткой программы Медведева и Астахов занимали третье место, а в произвольной стали седьмыми.
Медведева и Астахов тренируются в «Хрустальном».
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался об участии Евгении Медведевой в ледовом шоу «Корова на льду».