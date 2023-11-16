РИА Новости: фигуристка Медведева рассекла голову на этапе юниорского Гран-при

Фигуристка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, рассекла голову в результате падения в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при России в Самаре.

Спортсменка упала с поддержки во второй половине программы и получила рассечение головы, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пара самостоятельно завершила выступление, несмотря на плохое самочувствие партнёрши. После короткой программы Медведева и Астахов занимали третье место, а в произвольной стали седьмыми.

Медведева и Астахов тренируются в «Хрустальном».

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался об участии Евгении Медведевой в ледовом шоу «Корова на льду».