Чернышенко: развитие спортивной инфраструктуры остаётся одной из приоритетных задач правительства

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что сохранение и приумножение спортивного потенциала страны является одной из приоритетных задач правительства.

«Развитие спортивной инфраструктуры остаётся одной из приоритетных задач правительства. Будем и дальше прилагать все усилия для создания новой и модернизации имеющейся спортивной инфраструктуры», — приводит слова Чернышенко на совещании по развитию спорта в павильоне координационного центра правительства на выставке «Россия» на ВДНХ сайт правительства России.

По его словам, в России 353,5 тыс. спортивных сооружений, а с 2019 года их количество увеличилось более чем на 30 тыс.

«Всем субъектам, которые столкнулись с трудностями, правительство обязательно окажет поддержку, но и региональным органам власти необходимо сделать всё возможное для ввода объектов в установленный срок», — сказал он.

Ранее Чернышенко заявил, что Игры Будущего помогут открыть новых спортивных героев.