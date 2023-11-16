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Чернышенко: развитие спортивной инфраструктуры остаётся одной из приоритетных задач правительства

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Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что сохранение и приумножение спортивного потенциала страны является одной из приоритетных задач правительства.
Чернышенко: развитие спортивной инфраструктуры остаётся одной из приоритетных задач правительства
  • РИА Новости

«Развитие спортивной инфраструктуры остаётся одной из приоритетных задач правительства. Будем и дальше прилагать все усилия для создания новой и модернизации имеющейся спортивной инфраструктуры», — приводит слова Чернышенко на совещании по развитию спорта в павильоне координационного центра правительства на выставке «Россия» на ВДНХ сайт правительства России.

По его словам, в России 353,5 тыс. спортивных сооружений, а с 2019 года их количество увеличилось более чем на 30 тыс.

«Всем субъектам, которые столкнулись с трудностями, правительство обязательно окажет поддержку, но и региональным органам власти необходимо сделать всё возможное для ввода объектов в установленный срок», — сказал он.

Ранее Чернышенко заявил, что Игры Будущего помогут открыть новых спортивных героев.

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