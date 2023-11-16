Глушенков вошёл в топ-50 лучших футболистов мира по числу голевых моментов за матч
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Как сообщается на сайте CIES Football Observatory, 24-летний россиянин занял 44-е место в рейтинге, создавая в среднем за игру 1,37 голевого момента.
Первое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле (2,36). Вторым стал форвард мюнхенской «Баварии» Лерой Зане (1,92), третьим — вингер «Атлетик» из Бильбао Нико Уильямс (1,89).
Ранее сообщалось, что гол Глушенкова помог «Локомотиву» обыграть грозненский «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.