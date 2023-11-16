Глушенков вошёл в топ-50 лучших футболистов мира по числу голевых моментов за матч

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков попал в топ-50 лучших игроков мира по количеству созданных голевых моментов за матч в 2023 году.

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