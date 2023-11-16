RT в Telegram
Подпишись

Глушенков вошёл в топ-50 лучших футболистов мира по числу голевых моментов за матч

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков попал в топ-50 лучших игроков мира по количеству созданных голевых моментов за матч в 2023 году.
Глушенков вошёл в топ-50 лучших футболистов мира по числу голевых моментов за матч
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как сообщается на сайте CIES Football Observatory, 24-летний россиянин занял 44-е место в рейтинге, создавая в среднем за игру 1,37 голевого момента.

Первое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле (2,36). Вторым стал форвард мюнхенской «Баварии» Лерой Зане (1,92), третьим — вингер «Атлетик» из Бильбао Нико Уильямс (1,89).

Ранее сообщалось, что гол Глушенкова помог «Локомотиву» обыграть грозненский «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить