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Глебов не видит ничего плохого в желании российских футболистов перейти в Европу

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Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов поделился мнением о желании российских игроков уехать в Европу.
Глебов не видит ничего плохого в желании российских футболистов перейти в Европу
  • РИА Новости

«Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Также полузащитник высказался о переходе партнёра по национальной команде, хавбека Далера Кузяева из санкт-петербургского «Зенита» во французский «Гавр».

«Кузяев решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. Вижу в этом только положительный момент», — сказал он.

Летом 30-летний россиянин подписал с французским клубом контракт до 2025 года.

Ранее Адьям Кузяев, отец Кузяева, отреагировал на критику сына со стороны заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина.

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