Глебов не видит ничего плохого в желании российских футболистов перейти в Европу

Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов поделился мнением о желании российских игроков уехать в Европу.

«Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Также полузащитник высказался о переходе партнёра по национальной команде, хавбека Далера Кузяева из санкт-петербургского «Зенита» во французский «Гавр».

«Кузяев решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. Вижу в этом только положительный момент», — сказал он.

Летом 30-летний россиянин подписал с французским клубом контракт до 2025 года.

Ранее Адьям Кузяев, отец Кузяева, отреагировал на критику сына со стороны заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина.