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Отец Кузяева заявил, что Аршавин имеет право критиковать сына за переход в «Гавр»

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Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на критику сына со стороны заместителя генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина.
Отец Кузяева заявил, что Аршавин имеет право критиковать сына за переход в «Гавр»
  • AFP
  • © Lou Benoist

«Аршавин — заслуженный футболист, который имеет право высказываться. Мы уважаем его мнение, но в данной ситуации стоило бы поддержать Далера и других российски игроков, которые уехали в Европу представлять Россию!» — приводит слова Кузяева-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин забил два мяча в 12 матчах за «Гавр» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Аршавин заявил, что ему непонятен переход Кузяева в «Гавр».

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