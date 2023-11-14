Отец Кузяева заявил, что Аршавин имеет право критиковать сына за переход в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на критику сына со стороны заместителя генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина.

«Аршавин — заслуженный футболист, который имеет право высказываться. Мы уважаем его мнение, но в данной ситуации стоило бы поддержать Далера и других российски игроков, которые уехали в Европу представлять Россию!» — приводит слова Кузяева-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин забил два мяча в 12 матчах за «Гавр» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Аршавин заявил, что ему непонятен переход Кузяева в «Гавр».