Аршавин: переход Кузяева в «Гавр» для меня непонятен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Переход Кузяева во французский клуб для меня непонятен по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр», — сказал Аршавин в шоу «Это футбол, брат!».

30-летний россиянин перешёл из санкт-петербургского клуба в «Гавр» в июле, подписав с клубом контракт на два года. Россиянин в сезоне-2023/24 в 12 матчах забил два мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.

Ранее Аршавин высказался о своём отношении к Медиалиге.