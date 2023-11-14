Аршавин: переход Кузяева в «Гавр» для меня непонятен
- Legion-Media
«Переход Кузяева во французский клуб для меня непонятен по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр», — сказал Аршавин в шоу «Это футбол, брат!».
30-летний россиянин перешёл из санкт-петербургского клуба в «Гавр» в июле, подписав с клубом контракт на два года. Россиянин в сезоне-2023/24 в 12 матчах забил два мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.
Ранее Аршавин высказался о своём отношении к Медиалиге.