Янчук: после победы над Алькарасом у Медведева прибавится уверенности

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о мотивации россиянина Даниила Медведева на матч против испанца Карлоса Алькараса на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я считаю, что этот матч не играет принципиальную роль, так как Медведев уже обеспечил себе выход в плей-офф. Так что первое или же второе место Даниила — вопрос неважный, он гарантировал уже себе выход на следующую стадию.

Это будет промежуточная встреча, но, с другой стороны, после победы над Алькарасом у него прибавится уверенности и психологических сил. Проигрыш же убавит уверенность в собственных силах. Думаю, что сейчас шансы на победу у спортсменов примерно равны. Алькарас быстрее, он идёт на опережение, опасный и сильный игрок, но Медведев надёжнее. Это станет интересным противоборством. Данный матч — это как подготовка к выходу на новый этап плей-офф», — заявил RT Янчук.

Ранее Янчук выразил мнение, что Медведев должен победить Алькараса на Итоговом турнире ATP.