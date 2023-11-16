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Бабаев: Акинфеев получал по первому контракту в ЦСКА 8600 рублей в месяц

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько голкипер команды Игорь Акинфеев получал по первому контракту.
Бабаев: Акинфеев получал по первому контракту в ЦСКА 8600 рублей в месяц
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я помню его первый контракт в 2002-м, когда он приходил ко мне подростком. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц. То есть минимальный оклад на тот момент», — цитирует Бабаева СЭ.

Голкипер выступает за взрослый ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Виталий Кафанов выразил мнение, что в ближайшем будущем на футбольных просторах не появится новый Игорь Акинфеев.

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