Титов поставил «Спартаку» четыре с минусом по итогам первой части сезона
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В первых турах было восхищение. Дальше всё стало хуже, скандалы... Восемь очков отставания — это много. Я бы оценил первый круг на «4 -», потому что в Кубке заняли первое место в группе», — цитирует Титова Metaratings.
После 15 туров РПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Красно-белые в Кубке России с первого места вышли в плей-офф турнира.
Ранее Зарема Салихова высказала мнение касательно игры футболистов «Спартака» Хесуса Медины и Тео Бонгонды.