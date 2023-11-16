Титов поставил «Спартаку» четыре с минусом по итогам первой части сезона

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил выступление красно-белых в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубке России в сезоне-2023/24.

«В первых турах было восхищение. Дальше всё стало хуже, скандалы... Восемь очков отставания — это много. Я бы оценил первый круг на «4 -», потому что в Кубке заняли первое место в группе», — цитирует Титова Metaratings.

После 15 туров РПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Красно-белые в Кубке России с первого места вышли в плей-офф турнира.

Ранее Зарема Салихова высказала мнение касательно игры футболистов «Спартака» Хесуса Медины и Тео Бонгонды.