Даллинга пропустил звонок из сборной Нидерландов, потому что играл в приставку

Нападающий «Тулузы» Тийс Даллинга рассказал, как узнал о своём дебютном вызове в сборную Нидерландов.

«Я пропустил звонок, потому что играл в приставку. Сказал себе, что нужно перезвонить, и именно тогда узнал хорошие новости о своём вызове», — цитирует Даллингу ESPN.

18 ноября национальная команда сыграет с Ирландией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Следующий матч пройдёт с Гибралтаром 21-го числа.

Ранее сообщалось, что УЕФА удовлетворил просьбу Израиля начинать матчи отбора Евро-2024 с минуты молчания.