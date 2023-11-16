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Даллинга пропустил звонок из сборной Нидерландов, потому что играл в приставку

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Нападающий «Тулузы» Тийс Даллинга рассказал, как узнал о своём дебютном вызове в сборную Нидерландов.
Даллинга пропустил звонок из сборной Нидерландов, потому что играл в приставку
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Я пропустил звонок, потому что играл в приставку. Сказал себе, что нужно перезвонить, и именно тогда узнал хорошие новости о своём вызове», — цитирует Даллингу ESPN.

18 ноября национальная команда сыграет с Ирландией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Следующий матч пройдёт с Гибралтаром 21-го числа.

Ранее сообщалось, что УЕФА удовлетворил просьбу Израиля начинать матчи отбора Евро-2024 с минуты молчания.

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