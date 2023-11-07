УЕФА удовлетворил просьбу Израиля начинать матчи отбора Евро-2024 с минуты молчания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил запрос Футбольной ассоциации Израиля о проведении минуты молчания на матчах национальной команды в квалификации к чемпионату Европы — 2024.

С минуты молчания начнутся матчи с командами Швейцарии (15 ноября) и Румынии (18 ноября). Обе игры пройдут на нейтральном поле в венгерском Фельчуте.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее футболист Эль-Гази после ухода из «Майнца» заявил, что на жителей Газы обрушился ад.