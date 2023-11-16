Надаль заявил, что надеется на скорое возвращение на корт

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё возможное возвращение на корт после длительного отсутствия.

«Ещё несколько недель назад подобной уверенности у меня не было. Надеюсь, скоро я смогу сказать что-то более конкретное», — цитирует Надаля MD.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее сообщалось, что Надаль сыграет на Australian Open в 2024 году.