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Экс-голкипер сборной Зимбабве Чигова умер в 32 года

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Бывший голкипер сборной Зимбабве Джордж Чигова ушёл из жизни в возрасте 32 лет.
Экс-голкипер сборной Зимбабве Чигова умер в 32 года
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

Об этом сообщается на сайте южноафриканского футбольного клуба «СуперСпорт Юнайтед».

По информации The Sun, вратарь умер в своём доме в Южной Африке. 

В июле 2023 года голкипер перенёс сердечный приступ и после этого на футбольном поле не появлялся.

Чигова за 148 матчей клубной карьеры пропустил 172 мяча, а 37 игр отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Ганы потерял сознание на поле и умер в возрасте 28 лет.

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