Экс-голкипер сборной Зимбабве Чигова умер в 32 года

Бывший голкипер сборной Зимбабве Джордж Чигова ушёл из жизни в возрасте 32 лет.

Об этом сообщается на сайте южноафриканского футбольного клуба «СуперСпорт Юнайтед».

По информации The Sun, вратарь умер в своём доме в Южной Африке.

В июле 2023 года голкипер перенёс сердечный приступ и после этого на футбольном поле не появлялся.

Чигова за 148 матчей клубной карьеры пропустил 172 мяча, а 37 игр отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Ганы потерял сознание на поле и умер в возрасте 28 лет.