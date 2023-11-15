Экс-голкипер сборной Зимбабве Чигова умер в 32 года
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Об этом сообщается на сайте южноафриканского футбольного клуба «СуперСпорт Юнайтед».
По информации The Sun, вратарь умер в своём доме в Южной Африке.
В июле 2023 года голкипер перенёс сердечный приступ и после этого на футбольном поле не появлялся.
Чигова за 148 матчей клубной карьеры пропустил 172 мяча, а 37 игр отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Ганы потерял сознание на поле и умер в возрасте 28 лет.