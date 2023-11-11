Экс-футболист сборной Ганы потерял сознание на поле и умер в возрасте 28 лет

Нападающий албанского футбольного клуба «Эгнатия» Рафаэль Двамена скончался после того, как потерял сознание во время матча.

Трагедия произошла в 11 ноября во время матча 13‑го тура чемпионата Албании с «Партизани», сообщает пресс-служба Федерации футбола Ганы.

По информации СМИ, Двамена потерял сознание на поле и упал на газон, после чего врачи оказали ему помощь на месте и доставили в больницу, где 28-летний игрок скончался.

В августе 2018 года Рафаэль был близок к переходу в столичный ЦСКА. Клуб договорился со швейцарским «Цюрихом» о трансфере форварда за €6 млн.

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