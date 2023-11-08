Причиной смерти футболиста и тренера Лесина стала асфиксия
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«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря», — цитирует Лесина-старшего «Спорт-Экспресс».
По его словам, Алексей поздней ночью возвращался из караоке-бара. А ближе к утру его нашли на берегу.
«Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью, там всё должно быть видно», — заключил отец спортсмена.
8 ноября стало известно, что Лесин умер на 31-м году жизни. Он выступал за клубы «Чебоксары», «Химик-Август», «Чувашия» и чебоксарское «Динамо».
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников погиб в ДТП.