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Причиной смерти футболиста и тренера Лесина стала асфиксия

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Сергей Лесин, отец футболиста и тренера Алексея Лесина, назвал причину смерти своего сына.
Причиной смерти футболиста и тренера Лесина стала асфиксия
  • Gettyimages.ru

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря», — цитирует Лесина-старшего «Спорт-Экспресс».

По его словам, Алексей поздней ночью возвращался из караоке-бара. А ближе к утру его нашли на берегу.

«Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью, там всё должно быть видно», — заключил отец спортсмена.

8 ноября стало известно, что Лесин умер на 31-м году жизни. Он выступал за клубы «Чебоксары», «Химик-Август», «Чувашия» и чебоксарское «Динамо».

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников погиб в ДТП.

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