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Фердинанд: всякий раз, когда я вижу хет-трик Кейна, меня тошнит

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о результативности нападающего «Баварии» Гарри Кейна в текущем сезоне.
Фердинанд: всякий раз, когда я вижу хет-трик Кейна, меня тошнит
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Кейн оформил уже свой третий хет-трик за «Баварию». Всякий раз, когда я вижу имя Кейна как автора победного гола или хет-трика, меня тошнит. Однако при этом я думаю: почему МЮ не подписал его прошлым летом?» — цитирует Фердинанда The Sun.

Летом англичанин подписал контракт с «Баварией». В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кейн побил рекорд Левандовски по количеству голов в первых 11 турах Бундеслиги.

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