Фердинанд: всякий раз, когда я вижу хет-трик Кейна, меня тошнит
- Gettyimages.ru
- © DeFodi Images
«Кейн оформил уже свой третий хет-трик за «Баварию». Всякий раз, когда я вижу имя Кейна как автора победного гола или хет-трика, меня тошнит. Однако при этом я думаю: почему МЮ не подписал его прошлым летом?» — цитирует Фердинанда The Sun.
Летом англичанин подписал контракт с «Баварией». В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Кейн побил рекорд Левандовски по количеству голов в первых 11 турах Бундеслиги.