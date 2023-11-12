Кейн побил рекорд Левандовски по количеству голов в первых 11 турах Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд результативности в немецкой Бундеслиге.

11 ноября в матче 11-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» 30-летний англичанин оформил дубль.

Встреча проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Таким образом, на счету Кейна стало 17 голов после первых 11 игр в Бундеслиге. До этого рекорд принадлежал бывшему форварду «Баварии» Роберту Левандовски, который забил 16 мячей в сезоне-2019/20.

Ранее Кейн признался, что хотел бы сыграть с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси в одной команде.