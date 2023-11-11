Кейн признался, что хотел бы сыграть с Месси в одной команде
«Я бы с удовольствием сыграл с Месси. Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в футбол. Уверен, что он смог бы отдать мне несколько ассистов», — цитирует Кейна ESPN.
Летом англичанин подписал контракт с «Баварией». В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» с Месси проиграл «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче.