Кейн признался, что хотел бы сыграть с Месси в одной команде

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, с кем бы хотел сыграть в одной команде.

«Я бы с удовольствием сыграл с Месси. Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в футбол. Уверен, что он смог бы отдать мне несколько ассистов», — цитирует Кейна ESPN.

Летом англичанин подписал контракт с «Баварией». В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» с Месси проиграл «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче.