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Кремлёв провёл встречу с главой католической церкви Папой Римским Франциском

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв встретился с главой католической церкви Папой Римским Франциском в Ватикане.
Кремлёв провёл встречу с главой католической церкви Папой Римским Франциском
  • РИА Новости

«IBA для каждого его участника — спортсмена, тренера, функционера — это боксёрский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь. Веруйте — и тогда непременно мир будет ярче и добрее, а вы будете полны благодати. Аминь», — написал Кремлёв в своём Telegram-канале. 

15 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.

Ранее Кремлёв высказался о руководстве МОК.

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