Кремлёв провёл встречу с главой католической церкви Папой Римским Франциском
- РИА Новости
«IBA для каждого его участника — спортсмена, тренера, функционера — это боксёрский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь. Веруйте — и тогда непременно мир будет ярче и добрее, а вы будете полны благодати. Аминь», — написал Кремлёв в своём Telegram-канале.
15 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.
Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.
Ранее Кремлёв высказался о руководстве МОК.