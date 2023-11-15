Булыкин считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в текущем сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил итоги первого круга для столичного клуба.

«Мне кажется, «Локомотив» ещё наберёт ход, потому что будет зимняя пауза и это отличная возможность привести футболистов к оптимальному состоянию. Я прогнозирую, что «Локомотив» до последнего будет бороться за медальную тройку в этом сезоне», — приводит слова Булыкина Metaratings.

После 15 туров «Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Краснодар» (32) располагается на первой строчке.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной драке между игроками «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.