RT в Telegram
Подпишись

Булыкин считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в текущем сезоне РПЛ

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил итоги первого круга для столичного клуба.
Булыкин считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в текущем сезоне РПЛ
  • РИА Новости

«Мне кажется, «Локомотив» ещё наберёт ход, потому что будет зимняя пауза и это отличная возможность привести футболистов к оптимальному состоянию. Я прогнозирую, что «Локомотив» до последнего будет бороться за медальную тройку в этом сезоне», — приводит слова Булыкина Metaratings.

После 15 туров «Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Краснодар» (32) располагается на первой строчке.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной драке между игроками «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить