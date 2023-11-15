RMC Sport: работавшая на Неймара многодетная мать хочет взыскать с него €368 тыс.
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Как сообщает RMC Sport, женщина требует возбудить уголовное дело в отношении футболиста.
По информации источника, Неймар заставлял её работать семь дней в неделю с января 2021-го по октябрь 2022 года.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.
17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.
Ранее сообщалось, что Неймар кардинально сменил имидж.