RMC Sport: работавшая на Неймара многодетная мать хочет взыскать с него €368 тыс.

Многодетная мать, работавшая у нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в Париже, планирует взыскать с футболиста денежные средства.

Как сообщает RMC Sport, женщина требует возбудить уголовное дело в отношении футболиста.

По информации источника, Неймар заставлял её работать семь дней в неделю с января 2021-го по октябрь 2022 года.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что Неймар кардинально сменил имидж.