Неймар сменил имидж, побрив налысо голову
- Gettyimages.ru
«Новый образ», — написал Неймар в соцсетях, выложив фото с лысой головой.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе игрока из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.
17 октября 31-летний Неймар получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара.