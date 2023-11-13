Неймар сменил имидж, побрив налысо голову

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар кардинально сменил имидж.

«Новый образ», — написал Неймар в соцсетях, выложив фото с лысой головой.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе игрока из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний Неймар получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара.