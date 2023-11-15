Янчук считает, что Рублёв сильно нервничал в матче с Алькарасом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение касательно поражения российского теннисиста Андрея Рублёва от испанца Карлоса Алькараса.

«Я думаю, Рублёв не показал своей лучшей игры, он сильно нервничал и перегорел. Алькарас — это достойный игрок и более высоко стоящий в мировой классификации», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 и продолжался 1 час 15 минут.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

Таким образом, Рублёв потерял шансы на выход из группы, потерпев два поражения.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся Алькарас и немец Александр Зверев.

Ранее Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового турнира ATP.