Янчук считает, что Рублёв сильно нервничал в матче с Алькарасом
- Gettyimages.ru
«Я думаю, Рублёв не показал своей лучшей игры, он сильно нервничал и перегорел. Алькарас — это достойный игрок и более высоко стоящий в мировой классификации», — приводит слова Янчука ТАСС.
Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 и продолжался 1 час 15 минут.
Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.
Таким образом, Рублёв потерял шансы на выход из группы, потерпев два поражения.
В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся Алькарас и немец Александр Зверев.
Ранее Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового турнира ATP.