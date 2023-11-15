Молодёжная сборная России победила команду Белоруссии U-21 в товарищеском матче

Молодёжная сборная России победила Белоруссию в товарищеском матче.

Встреча в Гомеле на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1.

Следующий матч национальная команда проведёт с клубом «Динамо» (Минск) 19 ноября.

Напомним, что в октябре футболисты провели контрольные матчи со сверстниками из «Сантоса», «Ред Булл Брагантино» и «Палмейраса».

ФИФА и УЕФА исключили российские команды, а также приняли решение не допускать клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче с Кубой.