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В «Пари НН» не стали комментировать информацию об интересе «Нанта» к Севикяну

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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном интересе «Нанта» к полузащитнику Эдгару Севикяну.
В «Пари НН» не стали комментировать информацию об интересе «Нанта» к Севикяну
  • Gettyimages.ru

«Мы дали комментарий, что пока ни с кем никаких переговоров не ведём. Интерес «Нанта»? Я не буду сейчас ничего комментировать, это внутреннее дело клуба. Эдгар сейчас находится в «Пари НН» и играет за этот клуб», — цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Пари НН» готов отпустить полузащитника сборной Армении за €3,5 млн. Для клубов РПЛ цена будет уже €5,5 млн.

По информации источника, Севикяном интересуются «Краснодар» и ЦСКА.

Севикян в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 21 матче за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Севикян получил документы для выступления за сборную Армении.

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