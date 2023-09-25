Полузащитник «Пари НН» Севикян получил документы для выступления за сборную Армении
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«Да, у Севикяна уже есть все необходимые документы для того, чтобы выступать за сборную Армении», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.
31 августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России, так как принял решение выступать за команду Армении.
Севикян в сезоне-2023/24 забил пять мячей в 13 матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Севикян вызван в сборную Армении на октябрьские матчи.