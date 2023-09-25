Полузащитник «Пари НН» Севикян вызван в сборную Армении на октябрьские матчи

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян получил приглашение в сборную Армении на октябрьские матчи.

«Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведёт в её составе в этот период два матча», — говорится в сообщении.

Сборная Армении в октябре сыграет два матча: в рамках квалификационного турнира Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября).

31 августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России, так как принял решение выступать за команду Армении.

Севикян в сезоне-2023/24 забил пять мячей в 13 матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Севикян высказался о реакции на его решение выступать за сборную Армении, а не России.