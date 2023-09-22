Севикян: приятно, что Карпин с пониманием отнёсся к решению выступать за Армению
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Понимал, что это кто‑то воспримет плохо, кто‑то может осуждать. Это ни в коем случае не может отражаться на моём психологическом состоянии. У каждого человека своё мнение.
Слова Карпина? Валерий Георгиевич — это очень большой авторитет. Мне очень приятно, что он с пониманием отнесся к моему выбору», — сказал Севикян в видео на You-Tube канале РПЛ.
В нынешнем сезоне он забил четыре мяча в 12 матчах за «Пари Нижний Новгород» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Севикян заявил, что у него есть желание попробовать себя в Европе.