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Севикян заявил, что хочет ещё раз попробовать себя в Европе

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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян заявил, что у него есть желание попробовать себя в Европе.
Севикян заявил, что хочет ещё раз попробовать себя в Европе
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я там побывал и понимаю, какой там уровень футбола. Если бы была возможность, мне бы хотелось ещё раз себя попробовать. Но для этого надо очень много работать. 

Нет времени довольствоваться самим собой. Надо продолжать работать, чтобы свои желания и цели воплощать в реальность», — приводит слова Севикяна пресс-служба РПЛ.

Несколько лет полузащитник провёл в системе «Леванте».

В «Пари НН» футболист перешёл в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Севикян может дебютировать за сборную Армении по футболу в октябре.

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