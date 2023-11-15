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Metaratings: «Тобол» ведёт переговоры о расторжении контракта с Канчельскисом

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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис может покинуть пост генерального директора «Тобола».
Metaratings: «Тобол» ведёт переговоры о расторжении контракта с Канчельскисом
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, Канчельскис покинет казахстанский клуб. Стороны ведут переговоры о досрочном расторжении соглашения.

Канчельскис является заслуженным мастером спорта России, а также бывшим полузащитником национальной сборной. Футболист известен своим выступлением за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл 123 матча и отметился 28 забитыми мячами. Свою тренерскую карьеру игрок начал с российской «Носты», которую возглавлял с 2007 по 2009 год. Последним клубом, в котором он работал на посту главного тренера, был узбекистанский «Навбахор» (2019—2020 годы).

Ранее Канчельскис признался, что его до сих пор узнают в Манчестере и Ливерпуле.

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