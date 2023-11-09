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Канчельскис признался, что его до сих пор узнают в Манчестере и Ливерпуле

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал то, что экс нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина в Лондоне узнали только полицейские.
Канчельскис признался, что его до сих пор узнают в Манчестере и Ливерпуле
  • © Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

«В Манчестере меня узнают все, в Ливерпуле тоже! Проблем нет. Причём здесь узнают или нет. Самое главное, что есть люди, которые любят, уважают», — цитирует Канчельскиса «СЭ».

Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе команды он выиграл два чемпионства Англии. Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013-й. 

Ранее Андрей Аршавин рассказал о поездке в столицу Великобритании.

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