Канчельскис признался, что его до сих пор узнают в Манчестере и Ливерпуле

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал то, что экс нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина в Лондоне узнали только полицейские.

«В Манчестере меня узнают все, в Ливерпуле тоже! Проблем нет. Причём здесь узнают или нет. Самое главное, что есть люди, которые любят, уважают», — цитирует Канчельскиса «СЭ».

Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе команды он выиграл два чемпионства Англии. Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013-й.

Ранее Андрей Аршавин рассказал о поездке в столицу Великобритании.