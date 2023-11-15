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Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб после 16 лет работы

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Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд принял решение покинуть пост после 16 лет работы.
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб после 16 лет работы
  • Gettyimages.ru

«Я хотел бы поблагодарить Ричарда за его выдающуюся службу на протяжении последних 16 лет и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — заявил сопредседатель клуба Джоэл Глейзер.

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора назначен главный юрисконсульт Патрик Стюарт, а Арнольд продолжит помогать ему до конца декабря.

В текущем сезоне МЮ набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» отказываются встречаться с агентами, предлагающими тренеров на замену Эрику тен Хагу.

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