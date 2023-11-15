Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб после 16 лет работы

Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд принял решение покинуть пост после 16 лет работы.

«Я хотел бы поблагодарить Ричарда за его выдающуюся службу на протяжении последних 16 лет и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — заявил сопредседатель клуба Джоэл Глейзер.

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора назначен главный юрисконсульт Патрик Стюарт, а Арнольд продолжит помогать ему до конца декабря.

В текущем сезоне МЮ набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» отказываются встречаться с агентами, предлагающими тренеров на замену Эрику тен Хагу.