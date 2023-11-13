RT в Telegram
Подпишись

ESPN: в МЮ отказываются встречаться с агентами, предлагающими тренеров на замену тен Хагу

Короткая ссылка
В «Манчестер Юнайтед» отказываются встречаться с агентами, предлагающими тренеров на замену Эрику тен Хагу.
ESPN: в МЮ отказываются встречаться с агентами, предлагающими тренеров на замену тен Хагу
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ESPN, руководство клуба отказывается от встреч с агентами, если считает, что те будут предлагать своих клиентов на замену главному тренеру команды.

Отмечается, что тен Хаг сохраняет доверие руководителей клуба.

В текущем сезоне МЮ набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее тен Хаг раскритиковал Рашфорда за посещение ночного клуба после поражения МЮ от «Ман Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить