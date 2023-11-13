ESPN: в МЮ отказываются встречаться с агентами, предлагающими тренеров на замену тен Хагу
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Как сообщает ESPN, руководство клуба отказывается от встреч с агентами, если считает, что те будут предлагать своих клиентов на замену главному тренеру команды.
Отмечается, что тен Хаг сохраняет доверие руководителей клуба.
В текущем сезоне МЮ набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее тен Хаг раскритиковал Рашфорда за посещение ночного клуба после поражения МЮ от «Ман Сити».