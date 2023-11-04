Тен Хаг раскритиковал Рашфорда за посещение ночного клуба после поражения МЮ от «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подверг критике нападающего команды Маркуса Рашфорда, который посетил ночной клуб после поражения от «Манчестер Сити» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я сказал Рашфорду, что это неприемлемо. Маркус извинился, и всё», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Тренер отказался отвечать на вопрос о том, будет ли 26-летний англичанин оштрафован за свой поступок.

«Это внутреннее дело клуба», — сказал он.

По данным СМИ, через несколько часов после встречи с «Ман Сити» Рашфорд отправился в ночной клуб, где праздновал свой день рождения вместе с семьёй и друзьями.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал три результативные передачи в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что Рашфорд посетил ночной клуб после поражения МЮ от «Ман Сити».