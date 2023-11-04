Тен Хаг раскритиковал Рашфорда за посещение ночного клуба после поражения МЮ от «Ман Сити»
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«Я сказал Рашфорду, что это неприемлемо. Маркус извинился, и всё», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
Тренер отказался отвечать на вопрос о том, будет ли 26-летний англичанин оштрафован за свой поступок.
«Это внутреннее дело клуба», — сказал он.
По данным СМИ, через несколько часов после встречи с «Ман Сити» Рашфорд отправился в ночной клуб, где праздновал свой день рождения вместе с семьёй и друзьями.
В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал три результативные передачи в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что Рашфорд посетил ночной клуб после поражения МЮ от «Ман Сити».