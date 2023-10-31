Футболист МЮ Рашфорд посетил ночной клуб после поражения от «Ман Сити»
- AP
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Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:3.
Как сообщает Daily Mail, через несколько часов после игры 26-летний англичанин отправился в ночной клуб, где праздновал свой день рождения вместе с семьёй и друзьями.
По информации источника, на следующий день нападающий уже тренировался с остальной командой.
В нынешнем сезоне Рашфорд забил один мяч и отдал три результативные передачи в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд назвал фантастической победу над МЮ в АПЛ.