Акинфеев — о своей мотивации: я кайфую от того, что я просто нахожусь в команде

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что продолжает его мотивировать играть в футбол.

«Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде. Есть тяжёлые тренировки, есть больные места после тренировок. С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это всё закончится. Не будет этих шуточек-прибауточек. Вся эта коллективная история закончится», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Акинфеев сообщил, что имеет три высших образования.