Газзаев: современному футбольному голкиперу крайне важно уметь играть ногами

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о задачах, которые стоят перед современными вратарями в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сегодня у каждого футболиста на поле есть индивидуальные тактические функции. Вратари современной формации не являются исключением, они должны уметь исполнять роль свободного защитника или участвовать в розыгрыше мяча в начале атаки. Первый вопрос, который задаёт тренер при первом разговоре с голкипером: как он играет ногами? Это крайне важно. В ЦСКА есть хороший пример комбинации, которая применяется до сих пор: Акинфеев старается далеко выбить мяч в направлении Антона Заболотного, после чего тот сбрасывает Чалову и тем самым создаётся голевой момент», — заявил Газзаев RT.

Ранее Газзаев оценил игру отечественных вратарей в Российской премьер-лиге (РПЛ).