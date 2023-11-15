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Газзаев: современному футбольному голкиперу крайне важно уметь играть ногами

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о задачах, которые стоят перед современными вратарями в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газзаев: современному футбольному голкиперу крайне важно уметь играть ногами
  • Gettyimages.ru

«Сегодня у каждого футболиста на поле есть индивидуальные тактические функции. Вратари современной формации не являются исключением, они должны уметь исполнять роль свободного защитника или участвовать в розыгрыше мяча в начале атаки. Первый вопрос, который задаёт тренер при первом разговоре с голкипером: как он играет ногами? Это крайне важно. В ЦСКА есть хороший пример комбинации, которая применяется до сих пор: Акинфеев старается далеко выбить мяч в направлении Антона Заболотного, после чего тот сбрасывает Чалову и тем самым создаётся голевой момент», — заявил Газзаев RT.

Ранее Газзаев оценил игру отечественных вратарей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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