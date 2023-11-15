Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч чемпионата Европы-2024, который пройдёт в Германии.

УЕФА на своём сайте представил мяч чемпионата Европы 2024 года под названием «Любовь к футболу».

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Медведь выбран маскотом турнира.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах, но команда обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перебраться в чемпионат Франции.