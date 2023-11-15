УЕФА представил официальный мяч чемпионата Европы-2024
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УЕФА на своём сайте представил мяч чемпионата Европы 2024 года под названием «Любовь к футболу».
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Медведь выбран маскотом турнира.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах, но команда обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей.
Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перебраться в чемпионат Франции.