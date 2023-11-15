RT в Telegram
Подпишись

УЕФА представил официальный мяч чемпионата Европы-2024

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч чемпионата Европы-2024, который пройдёт в Германии.
УЕФА представил официальный мяч чемпионата Европы-2024
  • Gettyimages.ru

УЕФА на своём сайте представил мяч чемпионата Европы 2024 года под названием «Любовь к футболу».

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Медведь выбран маскотом турнира.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах, но команда обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перебраться в чемпионат Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить